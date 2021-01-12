Петербургская пенсионерка стала жертвой мошенничества

По данным издания, с 77-летней женщиной связался незнакомец и представился ее сыном. Он убедил пенсионерку, что сбил человека и попросил у нее 150 тысяч рублей для того, чтобы избежать уголовной ответственности. Петербурженка передала имеющиеся у нее 120 тысяч рублей мужчине, которого прислал ее собеседник. Правоохранители ищут подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.