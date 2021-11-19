Петербургская пенсионерка больше года получала пенсию билетами «банка приколов»

Пенсионерка из Санкт-Петербурга в возрасте 90 лет больше года получала пенсию фальшивыми купюрами — билетами «банка приколов». Об этом изданию «Говорит Москва» рассказали в прокуратуре Санкт-Петербурга.

О случившемся заявила полицейским сама потерпевшая. Она сообщила, что поддельные бумаги ей приносили сотрудники «Почты России» курьерской доставкой.

Узнать о том, что ее обманывают, у пожилой женщины получилось только после неудачной попытки купить продукты в магазине, когда продавец вернул ей фальшивую пятитысячную банкноту. Пенсионерка вернулась домой и решила проверить все свои сбережения. К несчастью, реальных денег среди них не оказалось — только билеты «банка приколов».

Общая сумма ущерба составила 457 тысяч рублей. По факту мошенничества в МВД возбудили уголовное дело, а в качестве доказательств забрали 95 фальшивых купюр, каждую из которых злоумышленники выдали за реальные пять тысяч рублей.