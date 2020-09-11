Петербургская блокадница рассказала, как ее обокрали две женщины

По словам пенсионерки, к ней в дверь позвонили две женщины и представились сотрудницами отдела соцзащиты.

«Когда они пришли, меня такая жажда почему-то стала одолевать. Рядом стоял графин, я попила воду и сразу отключилась. Может, они туда что-то капнули. Упала на пол и лежала», — поделилась собеседница издания.

Когда она очнулась, то обнаружила, что у нее из квартиры пропал один миллион рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых ищут правоохранители.