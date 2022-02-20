«Я сорвался». Подозреваемый в убийстве продавщицы секс-шопа в Петербурге признался

Подозреваемый в убийстве продавщицы петербургского секс-шопа рассказал, что его добычей стали два мужских стимулятора. На девушку он напал после угроз, что она нажмет тревожную кнопку. Видео допроса опубликовало «МВД Медиа» на своем YouTube-канале.

Как сообщила пресс-служба главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, нападение на магазин товаров для взрослых произошло в минувшую пятницу, 18 февраля. В торговую точку зашел посетитель, который напал на продавщицу с ножом. С места преступления злоумышленник скрылся, а пострадавшая скончалась от полученных ран.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Оперативники установили подозреваемого, им оказался 30-летний местный житель. В ходе допроса мужчина признался, что намеревался только ограбить магазин. По его словам, он дождался, пока закроются все торговые точки, и только после этого пошел «на дело».

«Когда я зашел, то девушка вышла. <…> Попросил ее зайти в подсобку, чтобы ее ограбить, а она пригрозила, что нажмет кнопку, я сорвался и ударил ее ножом несколько раз», — заявил подозреваемый.

Момент нападения сняли камеры наблюдения. Как сообщил источник «360» в правоохранительных органах города, на теле женщины насчитали 20 ранений.