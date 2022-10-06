«Поздновато, но согласилась». Песков — о признании разведкой США вины Украины за убийство Дугиной | 360°

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«Поздновато, но согласилась». Песков — о признании разведкой США вины Украины за убийство Дугиной

Песков расценил статью NYT о причастности Украины к убийству Дугиной как хороший знак

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Американская разведка выяснила, что к убийству журналиста Дарьи Дугиной причастна Украина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков увидел в этом хороший знак, но допустил, что новость The New York Times может быть фейком, сообщил ТАСС.

«Если это так, если это не фейк, потому что все-таки мы живем в мире фейков, то, действительно, это положительно, что американская разведка с этим согласилась. Поздновато, но согласилась», — сказал он на брифинге.

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Однако представитель Кремля предположил, что это может быть не просто признание вины киевского режима, а хитрый ход. Американцы могли получить какую-то информацию и попытаться переложить с себя ответственность за готовящиеся преступления Украины.

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Источники The New York Times заявили. что американские разведчики узнали о причастности Украины к убийству Дарьи Дугиной. Они пришли к выводу, что спецслужбы киевского режима могли предотвратить преступление, а в результате только сделали выговор его заказчикам.

Дарья Дугина погибла 20 августа. Ее автомобиль взорвали на Можайском шоссе в Москве. ФСБ заявила, что исполнительницей преступления стала украинка Наталья Вовк.

Убийства

Дмитрий Песков

Украина

Погибла Дарья Дугина

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