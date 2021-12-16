Песков прокомментировал решение ЕСПЧ о компенсации Маргарите Грачевой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России хватает средств для борьбы с домашним насилием. Так он прокомментировал решение ЕСПЧ, который постановил выплатить денежную компенсацию россиянке Маргарите Грачевой.

«Мы считаем, что действующее законодательство предоставляет весь необходимый инструментарий для борьбы с этим злом. Правоохранительные органы прикладывают усилия. Безусловно, случаются нежелательные, иногда трагические ситуации, мы сожалеем в этой связи. Само решение суда комментировать не хочу», — высказался Песков, его процитировало РИА «Новости».

Такой ответ Пескова последовал на вопрос журналиста о том, не пора ли в России начать принимать какие-либо более действенные меры для того, чтобы защитить женщин от бытового насилия.

Трагическая ситуация произошла с Маргаритой Грачевой в 2017 году. Муж в приступе ревности отвез ее в лес и отрубил ей кисти рук топором. Российский суд приговорил мужчину к 14 годам строгого режима и выплате компенсации в размере двух миллионов 35 тысяч рублей. Грачева не согласилась с таким решением суда и потребовала большей компенсации. Европейский суд по правам человека обязал РФ выплатить женщине 370 тысяч евро.