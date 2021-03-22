Песков не исключил отставку Белозерцева из-за утраты доверия

Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Он регулярно получает информацию от спецслужб, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Вы знаете, это вопрос правоохранительных органов и ни в коем случае не администрации президента. Да, действительно, президент получал соответствующие доклады. Он в курсе произошедшего. Что касается сути дела и предъявляемых обвинений, это в настоящий момент дело правоохранительных органов», — процитировало слова РИА «Новости».

На вопрос журналистов, был ли для Путина неожиданным арест политика, пресс-секретарь ответил, что Путин знал «непосредственно о предпринимаемых действиях» силовиков.

Песков не исключил, что в ближайшее время появится указ президента об утрате доверия.

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по делу о крупной взятке в размере более 30 миллионов рублей. В деле также фигурируют еще пять человек. Всем шестерым предъявлены обвинения. В понедельник, 22 марта, Басманный суд должен выбрать меру пресечения.