Песков назвал актом безумия убийство аспирантки профессором Соколовым

Убийство 24-летней Анастасии Ещенко в Санкт-Петербурге — чудовищный акт безумия. Так прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков преступление профессора СПбГУ Олега Соколова.

Жертва наполеоновских страстей. Что известно об Анастасии Ещенко — ее убил и расчленил Олег Соколов Подробнее

«Безусловно, мотивы этого чудовищного преступления, которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, кто знает об этом… причины преступления… будут установлены в ходе следствия», — цитирует Пескова RT.

Он добавил, что только после этого можно будет говорить о тех, кто был причастен к такому «чудовищному акту безумия».

По словам пресс-секретаря президента, произошедшее схоже «на чистое такое сумасшествие», однако всю причастность определит суд и следователи. Также Песков отметил, что российский лидер Владимир Путин безусловно знает об убийстве аспирантки.

Олег Соколов застрелил девушку 7 ноября из-за ревности. Позже он решил избавиться от трупа и расчленил тело купленной пилой. Мужчина утопил в реке ноги девушки, а затем сложил в рюкзак отрубленные руки, пистолет и снова отправился к набережной Мойки. Профессор был пьян, поэтому не смог удержаться на ногах, упав в воду. Утром 9 ноября его достали и задержали сотрудники полиции.