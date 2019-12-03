Пешеход-нарушитель ранил сотрудника ГИБДД в Мытищах

Мужчина, переходивший дорогу в Мытищах в неположенном месте, набросился на сотрудника ГИБДД из-за замечания. Полицейский получил ранения, но нападавшего удалось задержать. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.

«Подтверждаем. Сегодня это случилось на улице Благовещенская. Сотрудники ГИБДД остановили мужчину, который, по предварительной информации, пересек проезжую часть дороги в неустановленном месте. Данный мужчина повел себя странно: достал неизвестные предметы, нанес удары одному из сотрудников полиции в область лица», — рассказали «360» в ведомстве.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту случившегося проводится проверка. Жизни раненого ничего не угрожает. Правоохранителю на месте была оказана медицинская помощь.