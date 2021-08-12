Первый в России оправдательный приговор криминальному авторитету отменили

Российский апелляционный суд отменил первый оправдательный приговор криминальному авторитету. Речь идет о деле Тенгиза Гигиберии. Он занимал высшее положение в преступной иерархии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Приговор в отношении Гигиберии отменить, возвратить уголовное дело прокурору для устранения недостатков», — огласил решение судья.

Суд отменил первый в России оправдательный приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. По словам прокурора, Тенгиз Гигиберия признался, что был коронован в 2006 году и до сих пор является вором в законе. В приговоре оправданный указан как лидер уголовной преступной среды.

Так как суд дал неверную оценку доказательствам обвинения в ходе рассмотрения уголовного дела в первой инстанции, оправдательный приговор отменили. Представитель Гигиберии попросил признать приговор законным и обоснованным, по его мнению, статус вора в законе не имеет никакого значения и юридической значимости. Гигиберия в судебном заседании участвовать отказался.

В 2005 году Гигиберию приговорили к 17 годам колонии, признав виновным в убийстве, разбое, краже и хранении оружия. В прошлом году в московском суде ему предъявили обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии. Он нарушал порядок, а заключенные каждый месяц платили ему по пять тысяч рублей. Но в начале июля Липецкий областной суд его оправдал.