Криминал 10 февраля 2023, 13:06 Первокурсника приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство бывшего парня своей знакомой в Ленобласти

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Суд признал виновным студента первого курса философского факультета в совершении убийства бывшего парня своей знакомой в Ленинградской области. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу областной прокураторы.

Осенью 2021 года 19-летний студент заманил бывшего возлюбленного своей знакомой в лес, после чего расправился с ним. Молодой человек нанес пострадавшему 49 ударов ножом в различные области тела.

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Отмечается, что отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

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