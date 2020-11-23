Первое заседание по делу по срочника Шамсутдинова прошло в Чите

В Чите прошло первое судебное заседание с участием присяжных по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев осенью 2019 года. Прессу на него не пустили.

Основные слушания начались в Читинском гарнизонном военном суде, сообщил ТАСС. Изначально их планировали сделать открытыми, но на первом процессе для журналистов не хватило места и их попросили покинуть зал.

На заседании были изучены фотографии с места происшествия и снимки обнаруженных улик. Шамсутдинов в своих показаниях рассказал о том, что в части сложились неуставные отношения.

После заседания адвокат солдата Руслан Нагиев заметил, что его подзащитный чувствует себя хорошо и дает последовательные показания.

«Ничего не меняется с первого допроса. Не юлит, не обманывает», — заключил юрист.

В коллегии присяжных, которые рассмотрят дело Шамсутдинова, будут медицинские специалисты и пенсионеры.

Осенью 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл огонь в забайкальской воинской части. В результате стрельбы восемь человек погибли, еще двое пострадали. Срочника арестовали, обвинив в убийстве двух и более лиц. Он попросил у родных погибших прощения, написав открытое письмо.