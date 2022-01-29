Первое в России дело о женском обрезании закончилось отмененным штрафом в 30 тысяч рублей

Суд и Ингушетии завершил уголовное дело о женском обрезании — первое подобное дело в России. Гинеколог, которая провела калечащую операцию девятилетней девочке, получила мягкий приговор.

Врача Изаню Нальгиеву признали виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Ее приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей, однако тут же освободили от наказания из-за истечения срока давности преступления.

В июне 2019 года Нальгиева провела «ритуальное обрезание» девятилетней девочке за две тысячи рублей. На операцию ребенка отвел отец. Девочке провели процедуру по обрезанию клитора и малых половых губ.

Европейский суд по правам человека признает практику калечащих операций на женских половых органах пыткой, бесчеловечным и жестоким обращением, отметила «Би-би-си». Подобные операции наносят серьезную психологическую травму девочкам и женщинам и навсегда лишают их возможности получать удовольствие от интимной жизни.