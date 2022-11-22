Криминал 22 ноября 2022, 16:03 Первое слушание дела об убийстве хоккеиста Романа Дидура началось в суде Таганский суд начал слушать дело обвиняемого в убийстве хоккеиста Романа Дидура

Читать 360tv в

В Таганском суде Москвы началось первое слушание по делу Армена Куюмджи. Его обвинили в убийстве 23-летнего хоккеиста Романа Дидура, сообщили в пресс-службе суда.

В судебной инстанции напомнили, что обвиняемого арестовали 25 апреля. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Реклама

В ночь на 24 апреля возле спортбара на Николоямской улице Дидура ударили ножом. Спортсмен скончался. Расследование уголовного дела контролировала прокуратура Москвы.

Реклама

По официальным данным, хоккеист поссорился с ранее незнакомым мужчиной, жителем столицы, который и нанес смертельный удар.

Роман Дидур выступал за молодежные команды «Созвездие» и «Пингвины». Его последним клубом стала команда МСХЛ «РГУНГ Москва». Хоккеист принял участие в 165 матчах на детско-юношеском и студенческом уровне.