Криминал 24 мая 2023, 13:04 Первое дело о массовых убийствах жителей Мариуполя попало в суд «Коммерсант»: суд ДНР рассмотрит дело об убийствах в Мариуполе, обвиняется морпех ВСУ РИА «Новости»

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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) рассмотрит первое уголовное дело о массовых убийствах жителей Мариуполя. Обвиняемым стал морской пехотинец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентин Василенко, написал «Коммерсант».

Прокуратура республики уже утвердила обвинительное заключение. Василенко, который был оператором противотанкового ракетного комплекса и служил в 501-м отдельном батальоне морской пехоты, обвинили по статьям УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» и «Массовое убийство по мотивам политической, идеологической ненависти».

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По данным следствия, 23-летний морпех в марте 2022 года вместе со своими подразделением находился в районе завода Ильича. Он был на посту, когда увидел шесть мужчин в темной одежде со светоотражающими полосками на улице Мамина-Сибиряка.

Военный пытался их остановить, но те не послушались, тогда морпех открыл по ним огонь. Позже выяснялось, что незнакомцы были безоружны.

Похожий случай произошел через два дня. Василенко стрелял по автобус, водитель которого не ответил на его предупреждения.

В итоге боец ВСУ убил шесть мужчин, ребенка и женщину, которые находились в салоне. Всего от его рук погибли 14 мирных жителей Мариуполя.

Обвиняемый признал свою вину. Следователи уверены, что морпех выполнял преступные приказы своего командования и расстреливал людей без предупреждения.