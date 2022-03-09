Первое дело о дискредитации Вооруженных Сил РФ рассмотрели в Приамурье

Впервые в России составили административный протокол за дискредитацию ВС РФ. Это произошло в Амурской области. Суд признал виновным по этой статье жителя Благовещенска.

Известно, что речь идет о 31-летнем мужчине. Он распространил в Сети информацию, которая дискредитирует действия Вооруженных сил России в ходе операции по денацификации и демилитаризации Украины.

«… [он] разместил в статусе мессенджера фейковый видеоролик, который содержал аудиовизуальный ряд применения военной техники и оружия, сопровождался данными о потерях российского спецконтингента и призывом к дальнейшему распространению данной информации», — сказано в сообщении на сайте ГУ МВД по Амурской области.

В отношении жителя Благовещенска составили протокол по статье КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф на сумму в 30 тысяч рублей.

Ранее в России вели отвественность за распространение ложной информации о действиях российских военных, за призывы к антироссийским санкциям и дискредитацию Вооруженных сил РФ.