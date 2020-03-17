Перуанского шамана отправили в российскую тюрьму за наркотики

Даниэль Диас-Струков, известный как «травник из Перу», получил семь лет колонии строгого режима за хранение и сбыт наркотиков. Такое решение вынес Мособлсуд. Об этом сообщил корреспондент «360».

Еще он должен будет выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Три года назад Диаса-Струкова задержали после того, как в аэропорту Шереметьево таможенники вскрыли присланную ему из Перу посылку с 11 бутылками странного вещества. Сам Даниэль назвал его «кровью дракона». Но у экспертов оказалось другое мнение. Они выяснили, что перуанец перевозил сильнодействующий галлюциноген, который запрещен в России.

Даниэль Диас-Струков в зале суда. Источник фото: телеканал «360»

Квартиру «травника» обыскали, там нашли психоделики и кокаин. По словам Диаса-Струкова, эти вещества были необходимы для исцеления людей. Мужчину арестовали. С 2017 года он находился в СИЗО.

В феврале 2020 года его навестили члены московской Общественной наблюдательной комиссии. Они проверили условия содержания Диаса-Струкова. Тогда он говорил, что «жив-здоров» и изучает свое уголовное дело. Шаман рассказал, что в остальное время тренируется и молится «всеобщему создателю».