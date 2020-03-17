Перуанского шамана отправили в российскую тюрьму за наркотики
Еще он должен будет выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.
Три года назад Диаса-Струкова задержали после того, как в аэропорту Шереметьево таможенники вскрыли присланную ему из Перу посылку с 11 бутылками странного вещества. Сам Даниэль назвал его «кровью дракона». Но у экспертов оказалось другое мнение. Они выяснили, что перуанец перевозил сильнодействующий галлюциноген, который запрещен в России.
Квартиру «травника» обыскали, там нашли психоделики и кокаин. По словам Диаса-Струкова, эти вещества были необходимы для исцеления людей. Мужчину арестовали. С 2017 года он находился в СИЗО.
В феврале 2020 года его навестили члены московской Общественной наблюдательной комиссии. Они проверили условия содержания Диаса-Струкова. Тогда он говорил, что «жив-здоров» и изучает свое уголовное дело. Шаман рассказал, что в остальное время тренируется и молится «всеобщему создателю».