Москвич распылил в лицо пассажира метро перцовый баллончик. Видео

В московском метро мужчина распылил в лицо пассажиру содержимое перцового баллончика. Его задержала полиция и завела против него уголовное дело по статье «Хулиганство».

Распылить едкое вещество прямо в глаза прохожему мужчина решил вечером в переходе на станции метро «Фонвизинская». Он полил аэрозолем пассажира метро без веской причины, а после ушел с места происшествия. От этого действия пострадал 24-летний житель Москвы.

На видеозаписи с камер наблюдения в метрополитене можно заметить, что пассажир изначально шел с баллончиком в руке, а потом распылил его на идущего в другую сторону — тот закрыл лицо руками и остановился.

Несмотря на то, что жизни и здоровью пострадавшего уже ничего не угрожает, главного подозреваемого в нападении на него задержали и возбудили против него уголовное дело. Им стал 31-летний гражданин, приехавший из Тамбова, сообщили в пресс-службе МВД.

На допросе в отделе полиции молодой человек сказал, что конкретной цели у его поступка не было, но он якобы почувствовал угрозу. Мужчина сказал полицейским, что раскаялся в содеянном.