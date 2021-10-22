Пермскую чиновницу обвинили в мошенничестве

В Прикамье возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы регионального Министерства образования, которую заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие предполагает, что женщина похитила из бюджета более 1,1 миллиона рублей при пособничестве своей знакомой, внося в документы заведомо ложные сведения. Ее обвинили в мошенничестве с субсидиями на обучение дошкольников. Чиновница может провести за решеткой до 10 лет.