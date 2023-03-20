Криминал 20 марта 2023, 12:31 Пермскому профессору назначили штраф в 700 тысяч рублей за мошенничество

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Преподавателя одного из вузов Перми признали виновным в мошенничестве. Ему назначили штраф в размере 700 тысяч рублей, сообщило Ura.ru со ссылкой на службу судебных приставов.

По данным следствия, профессор оформлял фиктивные договоры с компанией для повышения квалификации сотрудников, однако в реальности никаких занятий не проводилось.

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Отмечается, что ущерб составил более 28 миллионов рублей. Обвиняемый также получил четыре года лишения свободы условно.

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