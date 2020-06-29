Пермского учителя осудили почти на 10 лет за шлепок ученице. Дети не верят в его вину
Заседание суда по делу учителя математики прошло 29 июня. Подробности следствия не раскрываются из-за того, что потерпевшей еще нет 18 лет. Одна из учениц, Полина, рассказала «360», что многие в школе не верят в происходящее. Она также поделилась, что учитель математики работает в школе с 1996 года. Он с семи утра до десяти вечера проводил в школе, организовывал мероприятия. У него не было собственных детей и о своей личной жизни он не распространялся.
«Он очень много всего организовывал. Все мероприятия спортивные или интеллектуальные — все делал. У него был свои клуб спортивного ориентирования», — рассказала об учителе школьница.
Девушка поделилась, что история с домогательствами длится еще с апреля прошлого года. Школьница рассказала, что думает о происходящем осужденный. По его мнению, кто-то из соцпедагогов затаил на него обиду, и это могло привести к таким последствиям. При этом по словам девушки, в школе есть учителя, которые поддерживают осужденного коллегу.