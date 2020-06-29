Пермского учителя осудили почти на 10 лет за шлепок ученице. Дети не верят в его вину

В Перми на 9,5 лет колонии строго режима осудили учителя, который домогался до школьницы. По версии следствия, он шлепнул ее по мягкому месту, пытаясь усадить во время контрольной. Другая ученица рассказала «360», что в вину учителя многие, как и сама девушка, не верят.

Заседание суда по делу учителя математики прошло 29 июня. Подробности следствия не раскрываются из-за того, что потерпевшей еще нет 18 лет. Одна из учениц, Полина, рассказала «360», что многие в школе не верят в происходящее. Она также поделилась, что учитель математики работает в школе с 1996 года. Он с семи утра до десяти вечера проводил в школе, организовывал мероприятия. У него не было собственных детей и о своей личной жизни он не распространялся.

«Он очень много всего организовывал. Все мероприятия спортивные или интеллектуальные — все делал. У него был свои клуб спортивного ориентирования», — рассказала об учителе школьница.

Девушка поделилась, что история с домогательствами длится еще с апреля прошлого года. Школьница рассказала, что думает о происходящем осужденный. По его мнению, кто-то из соцпедагогов затаил на него обиду, и это могло привести к таким последствиям. При этом по словам девушки, в школе есть учителя, которые поддерживают осужденного коллегу.