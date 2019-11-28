Пермского следователя приговорили к 7 годам колонии и 9 миллионам штрафа

Саркисяна обвинили в покушении на посредничество во взяточничестве.

Согласно материалам дела, в 2018 году он предложил оказать помощь в возбуждении уголовного дела бывшему сотруднику прокуратуры Василию Белкину. Тот представлял интересы одной из сторон конфликта между бизнесменами. За «услугу» следователь попросил девять миллионов рублей, которые он передал бы полицейским.

Белкин сообщил в ФСБ о предложении Саркисяна.

В августе 2018 года Саркисяна арестовали и поместили в СИЗО на два месяца. Позже следователя перевели на домашний арест.

По данным сайта «Русская планета», Саркисян не признал вину и намерен обжаловать решение суда.