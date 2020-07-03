Пермского школьника посадят за подготовку массового убийства

По данным следствия, 16-летний юноша описывал свои планы в тетради. Там было написано, что он хочет убить не менее 50 человек. В подготовке преступления школьник признался.

«Суд признал его виновным в покушении на убийство. Подростку назначено наказание в виде трех лет воспитательной колонии», — рассказали в суде.