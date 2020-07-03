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    03 июля 2020, 17:12

    Пермского школьника посадят за подготовку массового убийства

    Дарья Морозова

    Ученика школы в поселке Вильгорт в Пермском крае на три года отправят в колонию за подготовку массового убийства сверстников. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Чердынского районного суда.

    По данным следствия, 16-летний юноша описывал свои планы в тетради. Там было написано, что он хочет убить не менее 50 человек. В подготовке преступления школьник признался.

    «Суд признал его виновным в покушении на убийство. Подростку назначено наказание в виде трех лет воспитательной колонии», — рассказали в суде.