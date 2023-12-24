Криминал 24 декабря 2023, 19:30 Пермского лесника и его жену зарубили топором рядом с баней «КП»: неизвестный зарубил топором лесника и его супругу в Пермском крае Unsplash

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Неизвестный жестоко расправился с лесником и его супругой в одном из поселков Октябрьского района в Пермском крае. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Утром 23 декабря на смену не вышел местный житель, который работал лесником. Коллеги пришли к нему домой и увидели рядом с баней окровавленные тела мужа и жены», — рассказали источники издания.

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По предварительной версии, семейную пару зарубили топором. Приехавшие на место преступления правоохранители опросили соседей и знакомых погибших.

По словам местных жителей, в доме, где жили лесник и его жена, находилась его племянница. Возможно, убийца ее не увидел. У убитых супругов остались сын, который служит в зоне СВО, и взрослая дочь.

Житель Ростова-на-Дону получил 11 лет за жестокую расправу над матерью четырех детей. По данным следствия, подсудимый поссорился с женой, привел ее в гараж, где ударил несколько раз ножом, а потом зарубил топором.