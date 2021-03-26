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    26 марта 2021, 13:39

    Пермским «призраком», пугавшим семью, оказался бывший возлюбленный

    Екатерина Шамина

    Личность «призрака», который полтора года держит в страхе пермскую семью, раскрыли местные полицейские. Любителем накрываться простыней оказался бывший сожитель женщины.

    Пермским «призраком», пугавшим семью, оказался бывший возлюбленный

    «В отдел полиции Мотовилихинского района города Перми поступили несколько заявлений от местной жительницы о том, что ее бывший сожитель совершает в отношении нее противоправные действия», — рассказали Lifе в полиции.

    В полиции добавили, что бывший сожитель неоднократно привлекался к административной ответственности.

    Ранее житель Перми в соцсетях пожаловался, что его семью преследует некий мужчина. Он выбил в их квартире окна, нападал у подъезда с молотком, а по ночам звонил в домофон. Они написали в полицию более 30 заявлений. Из сообщения пользователи было ясно, что он знал «призрака». Он сообщил, что преследователь ранее был судим, дважды — за изнасилование. А еще он работает в такси исключительно в ночные смены.

    К берегам Японии уже несколько лет выбрасывает северокорейские лодки с мертвецами. Всего за последние пять лет там прибило к берегам порядка 500 судов. Чаще всего «призраков» находят осенью и зимой, когда море становится еще более опасным для рыбаков.