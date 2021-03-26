Пермским «призраком», пугавшим семью, оказался бывший возлюбленный

Личность «призрака», который полтора года держит в страхе пермскую семью, раскрыли местные полицейские. Любителем накрываться простыней оказался бывший сожитель женщины.

«В отдел полиции Мотовилихинского района города Перми поступили несколько заявлений от местной жительницы о том, что ее бывший сожитель совершает в отношении нее противоправные действия», — рассказали Lifе в полиции.

В полиции добавили, что бывший сожитель неоднократно привлекался к административной ответственности.

Ранее житель Перми в соцсетях пожаловался, что его семью преследует некий мужчина. Он выбил в их квартире окна, нападал у подъезда с молотком, а по ночам звонил в домофон. Они написали в полицию более 30 заявлений. Из сообщения пользователи было ясно, что он знал «призрака». Он сообщил, что преследователь ранее был судим, дважды — за изнасилование. А еще он работает в такси исключительно в ночные смены.

К берегам Японии уже несколько лет выбрасывает северокорейские лодки с мертвецами. Всего за последние пять лет там прибило к берегам порядка 500 судов. Чаще всего «призраков» находят осенью и зимой, когда море становится еще более опасным для рыбаков.