Пермский школьник изготовлял наркотики в съемной квартире

В Перми 16-летний подросток организовал лабораторию по производству синтетических наркотиков и попался правоохранителям. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

По данным информагентства, молодой человек арендовал для нарколаборатории квартиру. Родителей он убедил, что снял жилье для выращивания зелени и клубники. В помощницы школьник взял двух работниц клининговой компании, которые убирались в арендованной квартире. Они занимались реализацией запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело.