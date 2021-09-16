Пермский пенсионер открыл стрельбу по полицейским

Жители дома по улице Свиязева в Перми сообщили в полицию, что пожилой мужчина ведет стрельбу из окна. Когда правоохранители прибыли на место, потребовали от пенсионера выйти из квартиры и сдать оружие. Вместо этого он открыл по ним огонь. Как сообщила пресс-служба краевого главка СК, в результате происшествия никто не пострадал.

По данным следствия, наряд полиции прибыл на улицу Свиязева в четверг, 16 сентября. Выяснилось, что стрельбу из ружья ведет мужчина 1940 года рождения.

Полицейские зашли в подъезд и потребовали, чтобы пенсионер прекратил свои противоправные действия. Но мужчина начал стрелять в правоохранителей через дверь. Пресс-служба СК опубликовала фотографии с места события.

Судя по кадрам, пенсионер использовал охотничье ружье. Сначала стрельбу он вел через разбитое окно, а после всадил дробь в дверное полотно.

Следователи завели уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Оружие у подозреваемого изъяли. После медицинского освидетельствования по решению врачей его поместили в учреждение для оказания психиатрической помощи.