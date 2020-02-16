Пермский лицей вымогал у учеников деньги на учебники. История глубже, чем вы думаете

Как рассказали в Следственном комитете Пермского края, шум поднялся после того, как в эфире федерального телеканала рассказали о беспределе в лицее. Якобы администрация незаконно собирает с родителей деньги, чтобы купить линолеум и учебники.

За это время выяснилось, что лицей, на который пожаловался родитель, возглавляет депутат местного городского совета Ирина Горбунова. Ее назначили не так давно, а на пост директора лицея она пришла, потянув за собой шлейф скандала. Некоторое время назад она возглавляла школу № 105 в Перми, но вдруг оказалось, что в учебном учреждении стали нормой поборы, вымогательства, унижения детей. Родители даже написали коллективное письмо президенту России Владимиру Путину, как к последней надежде, напомнил пермский сайт «Звезда».

В ГУ МВД Пермского края позже рассказали, что из-за украденных денег правоохранители возбудили уголовное дело. Осенью 2019 года департамент образования начал дополнительную проверку. Результаты расследований пока остаются тайной. Впрочем, как и многое остальное в Перми — судя по новостям региона, здесь все время происходит что-то странное, но на федеральную повестку выходит не часто.

Горбунова теперь возглавляет Лицей № 9. Судя по жалобам отца третьеклассника, и в этой школе начались поборы, вымогательства и унижения. По словам мужчины, родителям предложили сдать по 1200 рублей на учебники, которые уже закуплены школой на бюджетные деньги. Мужчина отказался, и на его сына началось психологическое давление, посыпались унижения, дневник покраснел и распух от «двоек».

Как рассказали тем временем в краевом Следственном комитете, сейчас идут все необходимые проверочные мероприятия, следователи намерены установить все обстоятельства происходящего. По итогам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, заверили правоохранители.