Пермский губернатор поручил проверить охрану в школе, где произошла стрельба

Глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил проверить охранную фирму, которая занималась обеспечением безопасности в школе под Пермью, где шестиклассник устроил стрельбу из охотничьего ружья. Об этом написало РИА «Новости».

«По поручению главы региона, краевой минтербез проведет проверку охранной организации, обеспечивающей безопасность в образовательном учреждении», — говорится в сообщении министерства территориальной безопасности.

В минздраве Пермского края сообщили, что после стрельбы в школе в поселке Сарс пострадал один ребенок. Его доставили в районную больницу. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Мальчик получил небольшие ссадины. Ему оказали нужную помощь. В МВД ранее сообщали, что пострадавших нет. В СМИ писали, что один ученик все-таки получил порез ноги осколком стекла от двери, в которую попала пуля.

Отец мальчика ранее рассказал, что ружье хранилось дома в сейфе. У сына не было доступа к нему, но он мог найти место, где папа прятал ключи.

Шестиклассник устроил стрельбу из «Сайги» в сельской школе под Пермью утром 18 октября. Мальчик успел произвести несколько выстрелов, пока его не обезвредила директор. Ученик был задержан. Он пожаловался на травлю со стороны сверстников. Предположительно, больше всего мальчик обиделся на некую девочку из своего класса.