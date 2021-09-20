СК подтвердил ранение стрелка из Перми

Устроивший стрельбу в пермском университете при задержании оказал сопротивление и был ранен. Об этом сообщили в Следственном комитете, написало РИА «Новости».

Стрелок при задержании оказал сопротивление силовикам и в результате был ранен. По данным СК, в результате стрельбы пять человек погибли и шестеро пострадали.

В пермском Минздраве ранее сообщили, что в результате стрельбы были ранены не менее 10 человек.

Глава региона Дмитрий Махонин выехал на место происшествия. Он сообщил ТАСС, что одного из нападавших ликвидировали.

«Один из нападавших ликвидирован, проверяется информация о возможных сообщниках. Возможно, студенты с перепугу что-то напутали», — сказал губернатор.

Махонин добавил, что стрельба уже прекратилась.

В пресс-службе правительства Пермского края сообщили ранее, что нападавший был обезврежен.

Неизвестный устроил стрельбу по студентам на территории кампуса университета около 11:00 в понедельник. По предварительным данным, он был вооружен травматическим оружием. Перед нападением он оставил сообщение в социальной сети, в котором рассказал о планах устроить расправу над однокурсниками. После атаки его аккаунт заблокировали.