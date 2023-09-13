Криминал 13 сентября 2023, 17:10 Пермские росгвардейцы задержали двух находившихся во всероссийском розыске воровок

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Сотрудники Росгвардии патрулировали Свердловский район и увидели молодую женщину, которая подходила под ориентировку находящейся во всероссийском розыске преступницы. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу пермского ведомства.

Росгвардейцы задержали 25-летнюю женщину, она оказалась подозреваемой в серии краж. Чуть позже тем же днем им попалась еще одна находящаяся в розыске дама, которая является фигурантом уголовного дела по аналогичной статье.

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