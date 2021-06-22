Пермские подростки угнали машину с раненым таксистом внутри

Полиция Перми задержала трех студентов местного колледжа по подозрению в нападении с ножом на таксиста и угоне его машины. Об этом сообщило «МВД Медиа».

По данным ведомства, молодые люди вызвали такси в микрорайон Гайва. Доехав до нужного им места, они напали на водителя и несколько раз ударили ножом в грудь и шею. Раненого таксиста подростки перенесли на заднее сиденье иномарки. После один из участников нападения сел за руль и повез компанию кататься.

Юноша не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого подростки бросили машину вместе с раненым таксистом.

Полицию на место вызвали прохожие, которые увидели истекающего кровью мужчину в салоне иномарки. Прибывшие на место медики забрали пострадавшего в больницу.

Полиция быстро вычислила нападавших. Двух подростков задержали по месту учебы, одного — около дома, когда он гулял с собакой. Ранее у молодых людей проблем с законом не было. В данный момент они находятся под стражей. Студенты проходят подозреваемыми по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.