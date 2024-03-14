Криминал 14 марта 2024, 13:16 Пермяку, который делал закладки с наркотиками вдоль железной дороги, присудили 11 лет тюрьмы

Читать 360tv в

В Пермской крае суд вынес приговор 27-летнему местному жителю, который делал закладки с наркотиками вдоль перегонов станций Химград — Курья и Стрелка — Шабуничи. Об этом написал сайт properm.ru со ссылкой на ЛО МВД России на транспорте.

Мужчину задержали в августе 2023 года, когда он забирал из тайника наркотик на перегоне станций Химград — Курья. В его телефоне были обнаружены фотографии и географические координаты 99 закладок. Позже в его доме нашли 50 доз синтетического наркотика.

Реклама

Пермяка признали виновным и присудили ему 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.