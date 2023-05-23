Криминал 23 мая 2023, 22:52 Пермяка осудили за пожар, жертвой которого стал один человек

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В Перми перед судом предстал местный житель, которого обвинили в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

Следствие установило, что обвиняемый отдыхал вместе со своими знакомыми в заброшенном доме в одном из микрорайонов города.

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После распития спиртного компания легла спать. В какой-то момент мужчина проснулся и поджег газету для освещения. После этого он вышел на улицу, бросив тлеющую бумагу на пол. Когда он вернулся, дом уже горел.

Мужчине удалось разбудить знакомых, которые выскочили на улицу. Один из них не выбрался, отравился угарным газом и скончался.

Суд приговорил пермяка к году и 11 месяцам исправительных работ.