Пермяка осудили за оправдание и призывы к терроризму

Житель Пермского края, которого обвинили в оправдании и призывах к терроризму, предстал перед судом. Он признал мужчину виновным. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По данным информагентства, подсудимый был администратором одной из групп в социальных сетях. Он размещал материалы, которые оправдывали террористическую деятельность, а также призывал к ее осуществлению. Суд оштрафовал местного жителя на 330 тысяч рублей.