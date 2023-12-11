Криминал 11 декабря 2023, 12:07 Пермяка осудили на 2 года за избиение знакомой на Новый год

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Жителя Чайковского осудили за нападение на знакомую в новогоднюю ночь. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт Пермского краевого суда.

Прошлый Новый год пермячка отмечала у себя дома в компании двух знакомых. Один мужчина быстро опьянел и уснул, а второй впал в буйство. Он начал избивать хозяйку, требуя у нее золото. А потом отобрал и банковские карты.

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Женщине удалось сбежать. Когда она вернулась домой с полицией, то нашла обидчика спящим в туалете. Ценности он спрятал под диван.

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. Его осудили за нападение на два года колонии.

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