26 марта 2024, 14:46
Пермяка осудили на 13 лет за убийство обидчика тростью
В Перми на 13 лет осудили местного жителя, который до смерти избил обидчика. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Орджоникидзевский районный суд.
Два пьяных мужчины поссорились в августе прошлого года. Разозлившись, один из них начал избивать обидчика тростью, руками и ногами. От полученных травм мужчина погиб на месте.
Реклама
Убийцу осудили: первые три года он проведет в тюрьме, остальные 10 лет — в колонии особого режима.
Суд
Реклама
Реклама