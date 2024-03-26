Криминал 26 марта 2024, 14:46 Пермяка осудили на 13 лет за убийство обидчика тростью

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В Перми на 13 лет осудили местного жителя, который до смерти избил обидчика. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Орджоникидзевский районный суд.

Два пьяных мужчины поссорились в августе прошлого года. Разозлившись, один из них начал избивать обидчика тростью, руками и ногами. От полученных травм мужчина погиб на месте.

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Убийцу осудили: первые три года он проведет в тюрьме, остальные 10 лет — в колонии особого режима.

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