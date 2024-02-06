Криминал 06 февраля 2024, 12:06 Пермяка будут судить за пять случаев кражи металла у знакомых

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Жителя Оханского округа будут судить за пять краж разных металлических изделий. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.

Мужчину обвинили сначала в краже диска переднего колеса трактора и аккумулятора, которые он прихватил у знакомого, будучи пьяным. А потом выяснилось, что воровством металла он промышлял не первый раз. На его счету еще и листы рулонной стали, двухжильный медный провод и металлический поршень от мотоцикла.

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Также пермяк, который ранее уже был судим, не брезговал воровством денег и телефонов. Украденное он сбывал, а вырученные суммы тратил на себя. Уголовное дело в отношении мужчины передали в суд.

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