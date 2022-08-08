Пермяк зарезал свою девушку и сбросил ее завернутое в ковер тело с балкона

В Пермском крае мужчина расправился с 21-летней возлюбленной. Сначала они вместе распивали спиртное, а потом молодой человек зарезал свою жертву и спустил ее тело в ковре с балкона.

Тело девушки 2000 года рождения с признаками насильственной смерти нашли днем 4 августа возле жилого дома по улице Гайдара в Перми, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Правоохранителям удалось максимально быстро установить личность подозреваемого и задержать его. Предполагаемым убийцей оказался ранее судимый 26-летний города Верещагино.

Следствие выяснило, что в ночь с 3 на 4 августа молодые люди поссорились во время застолья. Не исключено, что поводом стала ревность. Мужчина много раз ударил девушку ножом. Как уточнил сайт kp.ru, жертве он нанес около 50 ударов. От полученных травм она скончалась на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый завернул тело в ковер, обмотал веревкой и спустил вниз через открытый балкон. На улице он попытался перенести сверток в автомобиль, но попался на глаза случайному свидетелю и скрылся.

Пермяку предъявили обвинение в убийстве. Свою вину он полностью признал. Мужчину арестовали. С убитой он встречался около двух лет.