Криминал 29 августа 2023, 18:48 Пермяк украл у пенсионера 57 тысяч рублей под предлогом оплаты такси

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Жителя Чернушки подозревают в краже у знакомого 57 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Как предполагает следствие, 47-летний мужчина выпивал вместе с 72-летним товарищем, а потом попросил у пенсионера денег для оплаты такси. Доверчивый собутыльник дал пин-код от своей банковской карты, с которой его приятель снял 57 тысяч рублей. Как только пенсионер заметил пропажу, он сразу обратился в полицию.

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Подозреваемого задержали, он полностью признал вину.

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