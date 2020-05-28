Пермяк получил пожизненное за убийство двух девушек. Видео

В Пермской области найден убийца двух молодых девушек. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Как сообщает Следственный комитет РФ на своем сайте, им оказался местный житель города Соликамска. По данным следствия, в июле и октябре 2018 года он напал на пустыре на двух молодных девушек. После убийства мужчина забрал их мобильные телефоны.

Останки одной из девушек нашли в декабре 2018 года, а второй в августе 2019 года. Личности погибших помогла определить генетическая экспертиза.

Убийцу признали виновным по статям «Убийство двух лиц» и «Кража».

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говориться в сообщении ведомства.

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