Пермяк получил 11 месяцев тюрьмы за пьяное вождение | 360°

Криминал 03 ноября 2022, 19:10 Пермяк получил 11 месяцев тюрьмы за пьяное вождение

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Суд при говорил жителя Пермского края к тюремному заключению на 11 месяцев. Мужчина ездил на мотоблоке с прицепом в пьяном виде, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

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Ранее у нарушителя уже была судимость за подобное преступление. Изначально он получил 11 месяцев условно, гособвинитель обжаловал приговор. Пермяку заменили срок на реальный, а также запретили пять лет заниматься деятельностью, подразумевающей вождение.