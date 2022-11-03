Пермяк получил 11 месяцев тюрьмы за пьяное вождение | 360°

03 ноября 2022, 19:10
Пермяк получил 11 месяцев тюрьмы за пьяное вождение
Суд при говорил жителя Пермского края к тюремному заключению на 11 месяцев. Мужчина ездил на мотоблоке с прицепом в пьяном виде, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.
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Ранее у нарушителя уже была судимость за подобное преступление. Изначально он получил 11 месяцев условно, гособвинитель обжаловал приговор. Пермяку заменили срок на реальный, а также запретили пять лет заниматься деятельностью, подразумевающей вождение.
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