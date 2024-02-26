26 февраля 2024, 11:24
Пермяк месяц насиловал семилетнюю родственницу
Пермяк получил 16 лет колонии за сексуальное насилие над 7-летней родственницей
Жителя Перми признали виновным в систематическом насилии над семилетней родственницей. Противоправные действия он совершал в течение месяца, сообщили в пресс-службе СК.
В ведомстве уточнили, что с января по февраль 2014 года 52-летний обвиняемый совершал противоправные действия по отношению к несовершеннолетней девочке в одной из квартир в Свердловском районе Перми. Спустя много лет, в 2023 году, девочка осознала, что подверглась насилию, и обратилась за помощью в правоохранительные органы.
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Состоялись многочисленные допросы свидетелей и комплексные психолого-психиатрические экспертизы. После проверки показаний обвиняемого и потерпевшей на полиграфе мужчине предъявили обвинение в пяти эпизодах насилия. Он получил 16 лет колонии строгого режима.
Москвич больше пяти лет насиловал дочь и снимал это на видео. Потерпевшая смогла рассказать о происходящем только спустя несколько лет своей знакомой.
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