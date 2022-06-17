Пермяк избил бывшую жену табуреткой и трубой от пылесоса

В Пермском крае жителя Березников приговорили к заключению за несколько преступлений в отношении женщин. Его осудили за грабеж, систематические побои и угрозы убийством. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«Освободившись из мест лишения свободы, мужчина стал встречаться с ранее знакомой женщиной. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он придумывал любой повод, чтобы создать конфликтную ситуацию. Каждый раз скандал заканчивался рукоприкладством», — уточнили в ведомстве.

При этом злоумышленник неоднократно угрожал своим жертве убийством. Также он приставлял к шее женщины нож. Когда пострадавшая начинала кричать, мужчина не давал этого сделать, зажимая рот рукой. Кроме того, он украл у нее золотые сережки. Злоумышленника осудили на 10 лет.