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    02 октября 2020, 17:47

    Пермячку оштрафовали за сбыт настольных часов с камерой

    Алена Макаренко

    Суд в Перми оштрафовал местную жительницу на 13 тысяч рублей за продажу настольных часов со скрытой видеокамерой. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного управления СК России.
    Пермячку оштрафовали за сбыт настольных часов с камерой

    Изначально женщину хотели осудить за незаконный оборот специальных средств. Однако в итоге дело закрыли, подсудимая отделалась штрафом.

    Пермячка выложила в интернете 24 февраля объявление о продаже фото-видеорегистратора, смонтированного в корпусе настольных электронных часов. Спустя неделю она созвонилась с покупателем и продала ему устройство. Вскоре ее задержали сотрудники УФСБ России по Пермскому краю.

    В отношении 30-летней женщины возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Ей грозило лишение свободы на срок до четырех лет.

    Уголовное дело в отношении подсудимой закрыли уже в суде.

    Новости SMI.FM