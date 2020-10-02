Пермячку оштрафовали за сбыт настольных часов с камерой

Изначально женщину хотели осудить за незаконный оборот специальных средств. Однако в итоге дело закрыли, подсудимая отделалась штрафом.

Пермячка выложила в интернете 24 февраля объявление о продаже фото-видеорегистратора, смонтированного в корпусе настольных электронных часов. Спустя неделю она созвонилась с покупателем и продала ему устройство. Вскоре ее задержали сотрудники УФСБ России по Пермскому краю.

В отношении 30-летней женщины возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Ей грозило лишение свободы на срок до четырех лет.

Уголовное дело в отношении подсудимой закрыли уже в суде.