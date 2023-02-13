Криминал 13 февраля 2023, 23:33 Пермячка убила сожителя подруги во время застолья СК: жительницу Кунгура заподозрили в убийстве мужа ее подруги

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В Пермском крае женщину заподозрили в убийстве сожителя своей подруги. Преступление она совершила во время застолья. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт СУ СК по региону.

Компания знакомых из Кунгура распивала алкоголь. В какой-то момент сожители поссорились. За женщину решила заступиться ее подруга, которая схватила нож и ударила 30-летнего пострадавшего в грудь. В результате мужчина погиб на месте происшествия.

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Сотрудники органов задержали злоумышленницу. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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