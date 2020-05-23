Полиция в Подмосковье задержала пассажира такси, перевозящего наркотики

Инспекторы ДПС совместно с сотрудниками полиции задержали машину такси в городском округе Кашира. Его пассажир перевозил наркотики.

Как сообщает начальник пресс-службы МВД по Московской области Татьяна Петрова, автомобиль остановили на 111 километре автодороги М-4 «Дон». Сотрудники провели досмотр пассажира. В куртке 29-летнего мужчины обнаружен сверток с порошкообразным веществом. В кармане спинки переднего сидения авто сотрудники нашли еще один сверток.

«По результатам химического исследования установлено, что содержимое свертков является наркотическим средством — героином», — пояснила пресс-служба.

Задержанный рассказал, что перевозил наркотики с целью дальнейшего сбыта через тайник-закладку в Липецке. Он добавил, что он не знал какой это наркотик. За перевозку ему обещали заплатить 30 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимально наказание — до 20 лет лишения свободы.

Ранее в этом же месте задержали «фальшивых» полицейских с партией наркотиков. Они предъявили служебные удостоверения, но полиция сообщила, что они были поддельными.