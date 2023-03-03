Криминал 03 марта 2023, 18:56 Перевозившего арсенал оружия капитана речного буксира задержали в Москве МВД: дело задержанного капитана буксира с оружием на борту передали в суд Москвы

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Задержанный сотрудниками транспортной полиции на Карамышевской набережной капитан буксира-толкача из Рязанской области стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте оружия. Как сообщило МВД Медиа, на борту судна правоохранители нашли целый арсенал оружия.

В ходе расследования выяснилось, что оружие мужчина нашел на свалке металлолома. Он восстановил все находки и хранил их в бортовой рубке судна.

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На буксире правоохранители обнаружили самодельное ружье, пистолет Walther PP, пневматический револьвер, 20 охотничьих пулевых патронов и 12 спортивно-охотничьих патронов. проведенная экспертиза показала, что оружие изготовлено кустарным способом из которых стреляет только ружье. Патроны оказались фабричными и вполне пригодными для использования.

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Материалы дела для с утвержденным обвинительным заключением передали для рассмотрения в Хорошевский районный суд Москвы.