Перевод Сапеги под домашний арест подтвердили в посольстве РФ в Минске

СМИ сообщили, что россиянку Софию Сапегу, которую отправили в СИЗО после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, перевели под домашний арест. В посольстве России в Белоруссии эту информацию подтвердили.

«Гражданке России Софии Сапеге <…> изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Сейчас решается вопрос о возможности скорейшего посещения Сапеги нашими консульскими сотрудниками», — рассказали «Интерфаксу» в дипломатическом представительстве.

Лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в столице Белоруссии. На его борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Их задержали и потом арестовали. Этот случай вызвал широкий резонанс — некоторые европейские страны ввели против республики санкции.

На прошлой неделе отец россиянки Андрей Сапега обратился к белорусскому лидеру Александру Лукашенко с просьбой о помиловании дочери. Он заявил, что она оказалась не в том месте и не с тем человеком и призвал к милосердию.