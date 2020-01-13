«Перевел тысяч 30, и больше никаких извинений». Выпивший сосед застрелил ребенка и отделался подпиской о невыезде

Мальчик из Нижнего Тагила, который пять месяцев находился в реанимации с пулей в голове, умер 12 января. Его сестра Алина рассказала «360», что убийца находится на свободе. Сейчас главная цель родственников — добиться его ареста.

Алина рассказала, что убийца семилетнего Егора практически не общался с их семьей.

«В начале сентября он 30 тысяч перевел и больше ни извинений никаких, ничего не было», — заявила девушка. Она отметила, что мужчина живет недалеко от них, но за все время даже не удосужился позвонить родственникам ребенка.

Трагедия произошла в начале августа 2019 года. Подвыпивший мужчина на улице стрелял по банкам и задел семилетнего мальчика.

Он сказал, что никто не думал, что там были дети. Там прекрасно видно, что дети находятся на тарзанке. Детей было человек 15. Они кричали, играли. Их в любом случае было слышно. Он хотел показать детям-подросткам, как стреляют, и самим давал стрелять. Случайно получилось так, что он взял это оружие и выстрелил в нашего ребенка. Он пролежал пять месяцев в коме, боролся за жизнь, но не смог Алина Коркунова.

Алина рассказала, что Егор был очень отзывчивым, вежливым мальчиком.

«Кто-то попросит помочь, он никогда не отказывал. Всегда помогал. Двери откроет, уступит место в автобусе», — вспомнила она.

Сейчас мужчина, стрелявший в ребенка, находится под подпиской о невыезде. Семья будет добиваться наказания для него.

«Мы будем добиваться, чтобы его посадили надолго», — подчеркнула Коркунова.

По ее словам, уголовное дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбудили еще летом, но никто ничего не делал.

«Только сейчас все начали шевелиться. До этого пять месяцев ничего никому было не надо», — отметила сестра мальчика.

СУСК РФ по Свердловской области 13 января объявил о доследственной проверке после того, как мальчик умер. Следователи проведут судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти ребенка.

«Также выполняются иные мероприятия по установлению всех обстоятельств трагедии. По результатам проведения первоначальных мероприятий будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказано в сообщении ведомства.

Егор все пять месяцев провел в ДЦКБ № 9 в Екатеринбурге. Врачи как могли боролись за его жизнь, но боялись доставать пулю из головы. По их словам, существовал высокий риск летального исхода. Мама ребенка в конце декабря 2019 года обращалась за помощью к московским врачам из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Однако операцию Егору так и не провели.